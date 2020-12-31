Как в городах Украины встречают Новый год. Фото: 112 Украина

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Празднование Нового года в Украине из-за коронавирусного карантина проходит без массовых гуляний.

Но в ряде городов на улицах все же много людей. Также заполнены кафе и рестораны. О праздновании в Киеве, Львове, Днепре и Одессе 31 декабря сообщает ТСН.

Киев

Вечером 31 декабря на Софийской площади, где расположена главная новогодняя елка Украины, собралось большое количество людей. Концерты из-за эпидемии коронавируса отменены. В Киеве сейчас идет дождь.

Днепр

На улицах города работают только передвижные кофейни, а также обустроены множество пешеходных зон, где можно гулять и избежать толпы. На основных локациях города, которые были обустроены специально для праздников, сейчас много людей. Для создания праздничного настроения в Днепре использовали 50 км гирлянд, 400 декоративных конструкций и еще 3 км веток из искусственной хвои.

Одесса

Улица Дерибасовская, Потемкинская лестница и Приморский бульвар сияют огнями — вспыхивают десятки километров гирлянд. Традиционная ярмарка в Одессе 31 декабря работает, а у главной елки города обустроены множество фотозон.

Львов

В канун Нового года во Львове идет дождь, а под вечер наблюдался даже ливень. Людей очень мало, но кафе и рестораны заполнены.

Напомним, в Новой Зеландии Новый 2021 год встретили еще днем с громкими фейерверками и торжествами. Тихоокеанские островные государства Самоа и Кирибати стали первыми в мире странами, которые встретили 2021 год.