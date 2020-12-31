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Новая Зеландия. Фото: CNN

Новый год встречает Новая Зеландия (ТРАНСЛЯЦИЯ)

31 дек 2020, 13:25
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Новый 2021 год встречает Новая Зеландия в прямом эфире с громкими фейерверками и торжествами. Тихоокеанские островные государства Самоа и Кирибати стали первыми в мире странами, которые встретили 2021 год.

Новый год там наступил в 12.00 по киевскому времени. Об этом сообщает «Громадське».

Страны являются одними из первых, где можно встретить новый день — их часовой пояс самый дальний в мире. Следующими Новый год отметили в Новой Зеландии и на станциях Южного полюса в Антарктиде — там 2021-й встретят на час позже.


Также первыми Новый год отметят:

  • В 14.00 по киевскому времени Новый год встретят жителей крайнего Восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов — Науру, Тувалу;
  • В 15.00 по киевскому времени 2021 год наступит на части Восточной Австралии — Сидней, Мельбурн, Канберра — и некоторых тихоокеанских островах Вануату, Микронезия, Соломоновы острова;
  • В 17.00 по киевскому времени Новый год встречают в Японии и в Северной и Южной Кореи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Новый год 2021 будут праздновать более сдержанно из-за эпидемии коронавируса во всех странах мира. Правительства мировых государств призывают граждан праздновать Новый год дома с родными, а большинство крупных традиционных демонстраций фейерверков и праздников во всем мире были отменены.


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