Новая Зеландия. Фото: CNN

https://racurs.ua/n148493-novyy-god-vstrechaet-novaya-zelandiya-translyaciya.html

Ракурс

Новый 2021 год встречает Новая Зеландия в прямом эфире с громкими фейерверками и торжествами. Тихоокеанские островные государства Самоа и Кирибати стали первыми в мире странами, которые встретили 2021 год.

Новый год там наступил в 12.00 по киевскому времени. Об этом сообщает «Громадське».





Страны являются одними из первых, где можно встретить новый день — их часовой пояс самый дальний в мире. Следующими Новый год отметили в Новой Зеландии и на станциях Южного полюса в Антарктиде — там 2021-й встретят на час позже.

Также первыми Новый год отметят:

В 14.00 по киевскому времени Новый год встретят жителей крайнего Восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов — Науру, Тувалу;

В 15.00 по киевскому времени 2021 год наступит на части Восточной Австралии — Сидней, Мельбурн, Канберра — и некоторых тихоокеанских островах Вануату, Микронезия, Соломоновы острова;

В 17.00 по киевскому времени Новый год встречают в Японии и в Северной и Южной Кореи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Новый год 2021 будут праздновать более сдержанно из-за эпидемии коронавируса во всех странах мира. Правительства мировых государств призывают граждан праздновать Новый год дома с родными, а большинство крупных традиционных демонстраций фейерверков и праздников во всем мире были отменены.