Празднование. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148491-kak-otprazdnuut-novyy-god-v-raznyh-gorodah-mira-foto.html

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Новый год 2021 будут праздновать более сдержанно из-за эпидемии коронавируса во всех странах мира. Правительства мировых государств призывают граждан праздновать Новый год дома с родными, а большинство крупных традиционных демонстраций фейерверков и праздников во всем мире были отменены.

Их заменили телевизионными или трансляционными мерами. Об этом сообщает CNN.

Лондон

Знаковое шоу фейерверков в Лондоне над рекой Темзой в этом году отменено, и в большей части Великобритании сейчас жесткие ограничения, которые призывают пребывать дома. Но на BBC будет специальная трансляция, чтобы люди могли наслаждаться праздниками.

Нью-Йорк



В этом месте традиционный бал будет проходить на Таймс-сквер, а также будут проходить другие мероприятия, но они будут закрыты для общественности. Будут также проводиться ежегодные национальные трансляции на нескольких станциях.

Лос-Анджелес

В этом году в Лос-Анджелесе, где действует строгий порядок пребывания дома, не будет публичных фейерверков. Но жители могут посетить виртуальную вечеринку с обратным отсчетом, возглавляемую ди-джеем Стивом Аоки, которая называется «самой виртуальной танцевальной вечеринкой на Западном побережье».

Дубай



В Дубае в этом году праздник пройдет традиционно. Есть как минимум 11 мест, где можно наблюдать, как небо засияет фейерверками 31 декабря, и все, кто приезжает, чтобы посмотреть на них, должны иметь отрицательный тест на коронавирус.

Рио-де-Жанейро

Рио отменил фейерверки и ограничивает доступ к своим пляжам, включая горячую точку Копакабаны, чтобы избежать толпы. Однако состоится онлайн-трансляция праздников.

Сидней



Сидней отказывается от своих традиционных публичных шоу, прекращая новогодние мероприятия. Вместо них пройдут онлайн празднования, которые будут публично транслироваться. Огромный фейерверк заменит праздничный залп над мостом гавани Сиднея.

Мадрид

Людям в этом, как правило, оживленном городе в этом году придется есть виноград дома. Культурная традиция является частью огромного события в городе, но из-за коронавируса она отменена в этом году.

Эдинбург

Знаменитое празднования накануне Нового года в Шотландии в этом году не будет происходить, но пройдет онлайн. К «Эгейской гогмане» присоединиться актер «Доктор Кто» Дэвид Теннант, национальный поэт Джеки Кей, кельтская группа Niteworks и шотландские актеры Лорн Макфадиен и Сиобхан Редмонд. Мероприятие бесплатное для всех.

Париж

Общественных мероприятий для тех, кто празднует новый год в Париже, не будет, но будет праздничная трансляция, которую можно будет смотреть не поднимаясь с дивана.

Напомним, ранее мы сообщали, что Новый год в Киеве в 2021 году впервые планируется без фудкорта, больших концертов и массовых гуляний из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на карантин, жители столицы могут посетить не менее интересные мероприятия.