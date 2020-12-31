Святкування. Фото: Istock

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Ракурс

Новий рік 2021 будуть святкувати більш стримано через епідемію коронавірусу у всіх країнах світу. Уряди світових держав закликають громадян святкувати Новий рік вдома з рідними, а більшість великих традиційних демонстрацій феєрверків та свят у всьому світі були скасовані.

Їх замінили телевізійними або трансляційними заходами. Про це повідомляє CNN.

Лондон

Знакове шоу феєрверків у Лондоні над річкою Темзою цього року скасовано, і у більшій частині зараз Великої Британії зараз жорсткі обмеження щодо перебування вдома. Але на BBC буде спеціальна трансляція, щоб люди могли насолоджуватися святами, перебуваючи вдома.

Нью-Йорк





У цьому місці традиційний бал буде проходити на Таймс-сквер, а також проходитимуть інші заходи, але закриті для громадськості. Будуть проводитися щорічні національні трансляції на декількох станціях.

Лос-Анджелес

Цього року в Лос-Анджелесі, де діє порядок перебування вдома, не буде публічних феєрверків. Але мешканці можуть налаштуватися на віртуальну вечірку зі зворотним відліком, очолювану ді-джеєм Стівом Аокі, яка називається «найбільшою віртуальною танцювальною вечіркою на Західному узбережжі».

Дубай



У Дубаї цьогоріч свято пройде традиційно. Є щонайменше 11 місць, де можна спостерігати, як небо засяє феєрверками 31 грудня, і всі, хто приїжджає, щоб поглянути на них, повинні мати негативний тест на коронавірус.

Ріо-де-Жанейро

Ріо скасував феєрверки та обмежує доступ до своїх пляжів, включаючи гарячу точку Копакабани, щоб уникнути натовпу. Натомість відбудеться онлайн-трансляція свят.

Сідней



Сідней відмовляється від своїх традиційних публічних шоу, припиняючи новорічні заходи. Замість них пройдуть онлайн свята, які будуть публічно транслюватися. Замість величезного феєрверка буде невеликий святковий запал над мостом гавані Сіднея.

Мадрид

Людям у цьому, як правило, жвавому місті цього року доведеться їсти виноград вдома. Культурна традиція, як правило, є частиною величезної події в місті, але через коронавірус вона скасована у цьому році.

Единбург



Знамените святкування напередодні Нового року в Шотландії цього року не відбуватиметься, але пройде онлайн. До «Егейського гогмане» увійде актор «Доктор Хто» Девід Теннант, національний поет Джекі Кей, кельтська група злиття Niteworks та шотландські актори Лорн Макфадієн та Сіобхан Редмонд. Захід безкоштовний для всіх людей.

Париж

Громадських заходів для тих, хто святкує новий рік у Парижі, не буде, але буде святкова трансляція, яку можна буде дивитися не піднімаючись з дивану.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Новий рік у Києві у 2021 році вперше планується без фудкортів, великих концертів та масових гулянь через епідемію коронавірусу. Попри карантинні обмеження, жителі столиці можуть відвідати не менш цікаві заходи.