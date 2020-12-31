Правила въезда для украинцев меняет Турция

Турция. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148490-pravila-vezda-dlya-ukraincev-menyaet-turciya.html

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Отдых в Турции на праздники для украинцев предлагают многочисленные тур-операторы. Но с 30 декабря 2020 года все пассажиры старше шести лет, въезжающие в страну, перед посадкой в самолет обязаны предоставить справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус.

Справка действительна 72 часа с момента взятия анализа. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines.

На момент посадки в самолет срок действия ПЦР-теста не должен быть превышен. Такую справку могут не предъявлять дети до пяти лет включительно, а также члены экипажей самолетов.

Кроме того, пассажиры, путешествующие из Великобритании, Дании или Южной Африки рейсами с 30 декабря 2020 года, также обязаны предоставить справку о прохождении ПЦР-теста, и должны иметь отрицательный результат.

Кроме того, для таких пассажиров предусмотрен обязательный карантин по месту жительства, а через семь дней они обязаны будут снова сдать ПЦР-тест. Если результат теста окажется отрицательным, карантин будет снят. ПЦР-тест можно предъявить в бумажном виде или в электронном виде на смартфоне. Важно, чтобы справка была дублирована на английском языке.

Напомним, ранее мы сообщали, что путешествие в Египет для украинцев теперь обернется лишними хлопотами. С начала декабря власти Египта ужесточили требования к негативным ПЦР-тестов, которые должны предоставлять украинцы во время прибытия в страну. Отныне обязательным условием для въезда является отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть выполнен за 72 часа до прибытия.