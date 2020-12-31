Правила в’їзду для українців змінює Туреччина

Туреччина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148490-pravyla-v-yizdu-dlya-ukrayinciv-zminuie-turechchyna.html

Ракурс

Відпочинок у Туреччині на свята для українців пропонують числені тур-оператори. Але з 30 грудня 2020 року всі пасажири старше шести років, які в’їжджають в країну, перед посадкою в літак зобов’язані надати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Довідка дійсна 72 години з моменту взяття аналізу. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії Turkish Airlines.

На момент посадки у літак термін дії ПЛР-тесту не повинен бути перевищений. Таку довідку можуть не пред’являти діти до п’яти років включно, а також члени екіпажів літаків.

Окрім того, пасажири які подорожують з Великої Британії, Данії або Південної Африки рейсами з 30 грудня 2020 року, також зобов’язані надати довідку про проходження ПЛР-тесту, та повинні мати негативний результат.

Крім того, для таких пасажирів передбачений обов’язковий карантин за місцем проживання, а через сім днів вони зобов’язані будуть знову здати ПЛР-тест. Якщо результат тесту виявиться негативним, карантин буде знято. ПЛР-тест можна пред’явити в паперовому вигляді або в електронному вигляді на смартфоні. Важливо, щоб довідка мала дублювання інформації англійською мовою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подорож для Єгипту для українців тепер обернеться зайвим клопотом. З початку грудня влада Єгипту посилила вимоги до негативних ПЛР-тестів, які мають надавати українці під час прибуття до країни. Відтепер обов’язковою умовою для в’їзду є негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який має бути виконаний за 72 години до прибуття.