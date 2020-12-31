Температурний рекорд «під ялинку» зафіксували у Києві

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https://racurs.ua/ua/n148489-temperaturnyy-rekord-pid-yalynku-zafiksuvaly-u-kyievi.html

Ракурс

2020 рік завершується у столиці температурним рекордом. Минулої доби, 30 грудня, у столиці вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3°, що на 0,7° вище минулого рекордного значення 1913 року.

Така кліматична позначка відповідає погоді кінця жовтня. Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.





Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +7,5°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1987 року на 0,2°. Температура під ранок останнього дня року не опустилась нижче +7,6°. Попереднє рекордне значення +3,2° 1980 року перевищено на 4,4°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що температурний рекорд у столиці України зафіксували двічі за тиждень. Ніч на 7 жовтня цього року у столиці виявилась найтеплішою за період спостережень. Згодом цей рекорд побила наступна ж ніч — температура не опустилась нижче +14,5° тепла.