Риба. Фото: Istock

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Українські науковці навчилися вирощувати червонокнижних риб під сонячними батареями. Так, вчені Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Ю. Федьковича реалізували унікальний проект, вартість якого склала близько 800 тис. грн на рік.

Науковці розводять рідкісні види місцевих риб, які занесені до Червоної книги — стерлядь, марену та вирезуба. Про це повідомляє видання «МБ».





За словами науковців, рибам потрібне постійне насичення киснем, а тому якщо вимикається електроенергія, насоси припиняють працювати і риба починає отруюватися власними продуктами життєдіяльності. За пів години вона гине. Тому для вирощування риб вирішили використовувати сонячні батареї, які є більш стабільними у користуванні.





У природі ці рідкісні види риб почали зникати через те, що відбуваються зміни у їхньому природному середовищі, а тому є проблеми з відтворенням нових особин. Одним з ефективних методів компенсації цих негативних впливів є штучне відтворення у лабораторних умовах і пізніше їхнє повернення у природу.





Вчені розповідають, що за личинками потрібно доглядати, як за малими дітьми. Годувати що дві години — і вдень, і вночі.

Тож не раз доводилося чергувати біля них ночами, давати корм, доглядати. Поступово зменшували частоту годувань, змінювали корм. Але постійно контролювали умови їхнього росту. Це нелегко, але нам приносить задоволення. Сподіваємося, наступною весною та восени випустити у річки Буковини покоління рідкісних риб, — розповідають вчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські вчені відмовилися від привабливої пропозиції президента України Володимира Зеленського, який обіцяв виплатити 1 млн дол. за створення вакцини від коронавірусу. Вчені вказали на перелік проблем, які не дозволяють у нашій країні проводити необхідні дослідження.