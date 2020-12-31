Выращивание рыбы. Фото: Istock

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Украинские ученые научились выращивать краснокнижных рыб под солнечными батареями. Так, ученые Института биологии, химии и биоресурсов ЧНУ имени Ю. Федьковича реализовали уникальный проект, стоимость которого составила около 800 тыс. грн в год.

Ученые разводят редкие виды местных рыб, занесенные в Красную книгу — стерлядь, марену и вырезуба. Об этом сообщает издание «МБ».



По словам ученых, рыбам требуется постоянное насыщение кислородом, поэтому если выключается электроэнергия, насосы прекращают работать и рыба начинает отравляться собственными продуктами жизнедеятельности. Через полчаса она погибает. Поэтому для выращивания рыб решили использовать солнечные батареи, которые являются более стабильными в пользовании.



В природе эти редкие виды начали исчезать из-за того, что происходят изменения в их естественной среде, а потому есть проблемы с воспроизведением новых особей. Одним из эффективных методов компенсации этих негативных воздействий является искусственное воспроизводство в лабораторных условиях и позже их возвращение в природу.





Ученые рассказывают, что за личинками нужно ухаживать, как за малыми детьми. Поскольку этих уникальных животных нужно кормить каждые два часа — и днем, и ночью.

Поэтому не раз приходилось дежурить у них по ночам, давать корм, ухаживать. Постепенно уменьшали частоту кормлений, меняли корм. Но постоянно контролировали условия их роста. Это нелегко, но нам доставляет удовольствие. Надеемся, следующей весной и осенью выпустить их в реки Буковины для создания нового поколения редких рыб, — рассказывают ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские ученые отказались от заманчивого предложения президента Украины Владимира Зеленского, который обещал выплатить 1 млн долл. за создание вакцины от коронавируса. Ученые отметили перечень проблем, которые не позволяют в нашей стране проводить необходимые исследования.