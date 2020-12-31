Температурный рекорд «под елочку» зафиксировали в Киеве

Киев. Фото: Главком

https://racurs.ua/n148489-temperaturnyy-rekord-pod-elochku-zafiksirovali-v-kieve.html

Ракурс

2020 год завершается в столице температурным рекордом. За прошедшие сутки, 30 декабря, в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составила +5,3°, что на 0,7° выше прошлого рекордного значения 1913 года.

Такая климатическая отметка соответствует погоде конца октября. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.



Максимальная температура после полудня в столице поднялась до +7,5°, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1987 на 0,2°. Температура под утро последнего дня года не опустилась ниже +7,6°. Предыдущее рекордное значение +3,2° 1980 года превышено на 4,4°.

Напомним, ранее мы сообщали, что температурный рекорд в столице Украины зафиксировали дважды за неделю. Ночь на 7 октября этого года в столице оказалась самой теплой за период наблюдений. Впоследствии этот рекорд побила следующая же ночь — температура не опустилась ниже +14,5° тепла.