Нова Зеландія. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n148493-novyy-rik-zustrichaie-nova-zelandiya-translyaciya.html

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Новий 2021 рік зустрічає Нова Зеландія в прямому ефірі з гучними феєрверками та урочистостями. Тихоокеанські острівні держави Самоа і Кірібаті стали першими у світі країнами, які зустріли 2021 рік.

Новий рік там настав о 12.00 за київським часом. Про це повідомляє «Громадське».





Країни є одними з перших, де можна зустріти новий рік — їх часовий пояс найдальший у світі. Наступними Новий рік відсвяткували в Новій Зеландії та на станціях Південного полюса в Антарктиді — там 2021-й зустрінуть на годину пізніше.

Також першими Новий рік відзначать:

О 14.00 за київським часом Новий рік зустрінуть жителів на далекому сході Росії (Анадир, Камчатка), островів Фіджі і деяких інших тихоокеанських островів — Науру, Тувалу.

О 15.00 за київським часом 2021 рік настане на частини Східної Австралії — Сідней, Мельбурн, Канберра — і деяких тихоокеанських островах Вануату, Мікронезія, Соломонові острови та ін.

О 17.00 за київським часом Новий рік зустрічають в Японії і в Північній і Південній Кореї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Новий рік 2021 святкуватимуть стриманіше через епідемію коронавірусу у всіх країнах світу. Уряди світових держав закликають громадян святкувати Новий рік вдома з рідними, а більшість великих традиційних демонстрацій феєрверків і свят у всьому світі були скасовані.