Кулеба. Фото: прес-служба МЗС

https://racurs.ua/ua/n148492-rosiya-bajaie-ukrayini-smerti-yak-derjavi-kuleba.html

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Росія в переговорах у «нормандському форматі» любить грати у довгу, тому сторонам здається, ніби вона щось вичікує. Але й так очевидно, що глобальною стратегією країни-агресора є бажання «смерті для України як держави», вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, у РФ справді чекають не тільки зміни лідерів Німеччини та Франції у «нормандському форматі», а й окреслення чітких контурів політики нової адміністрації обраного президента США Джо Байдена. Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

З відходом із політичної сцени німецької канцлерки Ангели Меркель, у «нормандському форматі» залишиться тільки одна людина, яка стояла біля його витоків і підписувала Мінські домовленості — президент РФ Володимир Путін. З ним Росія чекає «смерті України як держави».

Вони постійно чогось чекають. То зміни влади в Україні, то зміни влади в іншій країні, то якихось економічних криз. Це дійсно їхня стратегія. Але відповідь на всі ці очікування дуже проста — не дочекаєтеся, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подальшу підтримку бойовиків на Донбасі з боку Росії пообіцяв Володимир Путін. Володимир Путін на прес-конференції 17 грудня зазначив, що розвиток відносин між РФ і Україною залежить від української влади.