Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

https://racurs.ua/n148492-rossiya-jelaet-ukraine-smerti-kak-gosudarstvu-kuleba.html

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Россия в переговорах в «нормандском формате» любит играть в длинную, поэтому сторонам кажется, будто она выжидает. Но и так очевидно, что глобальной стратегией страны-агрессора является желание «смерти для Украины как государства», считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в РФ действительно ждут не только смены лидеров Германии и Франции в «нормандском формате», но и определения четких контуров политики новой администрации избранного президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью ТСН.

По его словам, с уходом с политической сцены немецкого канцлера Ангелы Меркель, в «нормандском формате» останется только один человек, который стоял у его истоков и подписывал минские договоренности — президент РФ Владимир Путин. С ним Россия ждет «смерти Украины как государства».

Они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень прост — не дождетесь, — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы сообщали, что дальнейшую поддержку боевиков на Донбассе со стороны России пообещал Владимир Путин. Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря отметил, что развитие отношений между РФ и Украиной зависит от украинской власти.