Леса Амазонии превратятся в засушливую равнину спустя десятилетия. Фото: fountravel.ru

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Амазонские леса, которые находятся в Южной Америке в бассейне реки Амазонки и занимают площадь в 5 тыс. 500 кв. км, до 2064 года превратятся в засушливую равнину.

Причина уничтожения лесов в Амазонии не только в изменении климата, но и из-за масштабной вырубки лесов, которая наблюдается из-за бедности в этих регионах и нерационального использования лесных ресурсов. К такому выводу пришел профессор Роберт Уокер из Университета Флориды, который долгое время изучал жизнь местных жителей. Об этом сообщается на ресурсе Taylor & Francis.

Кроме того, часто местные фермеры поджигают леса, для освобождения места для сельскохозяйственных культур. К этим поджогам добавляются и пожары, вызванные глобальным потеплением. В августе прошлого года Национальный институт космических исследований Бразилии сообщал о более 80 тыс. пожаров по всей стране, что на 77% больше, чем в 2018 году.

По словам профессора, ранее тропические леса уже переживали периоды засухи и пожаров. Это случалось в 2005, 2010 и в 2015 годах. Из-за этого лесные массивы не успевают восстанавливаться. Уокер считает, если засуха в амазонских лесах будет такой же, какая наблюдалась последнее десятилетие, то леса могут исчезнуть к 2064 году.

Напомним, ученые утверждают, что глобальное потепление может превратить Центральную Азию в пустыню. Ученые заявляют, что 34 млн лет назад внезапное изменение климата привело к экологической катастрофе в этом регионе.