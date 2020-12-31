Биометрические паспорта подорожают в Украине. Фото: vdalo.info

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Стоимость биометрических паспортов вырастет с 1 января 2021 года.

Государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» повысит стоимость бланков биометрических документов. В частности, возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Отмечается, что украинский паспорт в форме карточки, оформление которого занимает до 20 рабочих дней, подорожает с 345 грн до 363 грн. Если же паспорт надо будет сделать за срок до 10 рабочих дней, то надо будет заплатить 489 грн (сейчас 471 грн).

Изготовления украинского загранпаспорта обойдется в 694 грн при условии оформления документа до 20 рабочих дней. Сейчас эта цена составляет 682 грн. А 1 тыс. 46 грн будет стоить изготовить паспорт за неделю. Сейчас эта цена составляет 1 тыс. 34 грн.

Стоимость временного вида на жительство возрастет с 891 грн до 915 грн, а вида на жительство — с 728 грн до 752 грн.

Напомним, Кабинет министров предлагает принять Верховной Раде планируют постепенно вывести из обращения паспорта гражданина Украины в форме книжечки. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковой карточки.