Біометричні паспорти подорожчають в Україні. Фото: vdalo.info

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Вартість біометричних паспортів зросте з 1 січня 2021 року.

Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» підвищить вартість бланків біометричних документів. Зокрема, зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання. Про це 31 грудня повідомила прес-служба Державної міграційної служби України.

Зазначається, що український паспорт у формі картки, оформлення якого займає до 20 робочих днів, подорожчає з 345 грн до 363 грн. Якщо ж паспорт треба буде зробити за термін до 10 робочих днів, то треба буде заплатити 489 грн (зараз 471 грн).

Виготовлення українського закордонного паспорта обійдеться у 694 грн за умови оформлення документа до 20 робочих днів. Наразі ця ціна складає 682 грн. А 1 тис. 46 грн коштуватиме виготовити паспорт за тиждень. Наразі ця ціна складає 1 тис. 34 грн.

Вартість посвідки на тимчасове проживання зросте з 891 грн до 915 грн, а посвідки на постійне проживання — з 728 грн до 752 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує ухвалити Верховній Раді планують поступово вивести з обігу паспорти громадянина України у формі книжечки. Нові паспорти видаватимуть лише у формі пластикової картки.