В окупованій Ялті ялинку прикрасили туалетним папером. Фото:

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Ракурс

Живу ялинку в окупованій Ялті напередодні Нового року прикрасили туалетним папером.

У десятому мікрорайоні міста так хвойне дерево прикрашають вже не вперше. Неподалік від ялинки знаходиться торговельно-розважальний центр, тому тут завжди багато людей. Відповідну інформацію 31 грудня поширив Telegram-канал «Подъем».

Виявилося, що вперше ялинку прикрасили туалетним папером у 1993 році, тоді таку витівку вчинили четверо п’яних осіб. Як розповів один із користувачів соцмережі, згодом це стало традицією, яка «не підлягає оскарженню і переходить від покоління до покоління».

Деякі ж користувачі загалом обурюється цим, заявляючи, що така незвичайна ялинка має неестетичний вигляд.

Нагадаємо, головна ялинка України, розташована в Києві на Софійській площі, потрапила до рейтингу найгарніших новорічних дерев Європи, складеного міжнародною туристичною організацією European Best Destinations.