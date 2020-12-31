Sinovac поверне гроші за вакцину у випадку провалу випробувань. Фото: carpathia.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n148503-vakcyna-sinovac-biotech-dlya-ukrayiny-scho-stanetsya-u-vypadku-provalu-vyprobuvan.html

Ракурс

Гроші за вакцину від COVID-19 виробництва фармацевтичної компанії Sinovac Biotech повернуть в разі провалу фінальної стадії клінічних випробувань.

Кабмін закупив китайський препарат на третій стадії випробувань, як свого часу інші країни укладали контракти з виробниками коронавірусної вакцини Pfizer таi Moderna. Перший контракт коштував Україні майже 1 млрд грн. Про це 31 грудня в ефірі «Громадського радіо» заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Україна перерахувала гроші, але це не означає, що ми будемо отримувати цю вакцину… У разі якщо вона не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться до України на рахунки держпідприємства «Медичні закупівлі України», — зазначив він.

За словами представника МОЗ, за першу партію у 1,9 млн доз гроші перерахували з коштів, які були закладені в державному бюджеті на поточний рік. Також Ляшко додав, що наразі влада веде переговори з компанією AstraZeneca, яка теж створює вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо, 30 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів України підписав контракт із китайською компанією Sinovac Biotech, який передбачає поставку ще 1,8 млн доз вакцини проти коронавірусу.

В Офісі президента заявили, що проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%.