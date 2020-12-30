Вакцинація від коронавірусу — Кабмін підписав контракт із Sinovac Biotech, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n148459-vakcynaciya-vid-koronavirusu-kabmin-pidpysav-kontrakt-iz-kytayskou-sinovac-biotech.html

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Україна отримає ще 1,8 млн доз вакцини проти коронавірусу. Кабмін підписав контракт із китайською компанією Sinovac Biotech.

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання вакцини на територію України в максимально короткі терміни. Переговори МОЗ вело з вересня 2020 року. Про підписання угоди повідомила прес-служба Офісу президента.

Sinovac Biotech — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 млн доз вакцин, схвалених в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту, А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 млн доз вже ухвалила зокрема Туреччина.

В Україні щеплення буде безкоштовним.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. На Банковій стверджують, що проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%.

Третю фазу клінічних випробувань провели в Індонезії (1,6 тис. пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1 тис. 325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується третя фаза і у Бразилії. Результати очікуються 7 січня 2021 року.

У січні планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах. Вакцину подадуть на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім» — єдиним уповноваженим представником китайського виробника.

Підприємство закупить 1,8 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Першу партію (700 тис. доз) привезуть в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї (або у США, Великій Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Ізраїлі, Індії, Мексиці, Бразилії, компетентним органом Європейського Союзу).

Ці поставки відбуватимуться окремо від механізму COVAX.

23 грудня міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що Україна в рамках COVAX, швидше за все, отримає вакцину саме від AstraZeneca. Київ домовляється про закупівлю вакцин з Moderna, AstraZeneca та іншими європейськими та китайськими розробниками.

Як заявляють у МОЗ, точну відповідь, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, можна буде чекати лише у січні.