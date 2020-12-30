Вакцинация от коронавируса — Кабмин подписал контракт с китайской Sinovac Biotech, фото — DW

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Украина получит еще 1,8 млн доз вакцины против коронавируса. Кабмин подписал контракт с китайской компанией Sinovac Biotech.

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины на территорию Украины в максимально короткие сроки. Переговоры Минздрав вел с сентября 2020 года. О подписании соглашения сообщила 30 декабря пресс-служба Офиса президента.

Sinovac Biotech — крупнейшая китайская компания по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, одобренных в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита, А и В, вирусов гриппа, включая птичьий. Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 в количестве 50 млн доз уже приняла Турция.

В Украине прививки будет бесплатным.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. На Банковой говорят, что проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.

Третью фазу клинических испытаний провели в Индонезии (1,6 тыс. пациентов, эффективность 97%) и Турции (1 тыс. 325 пациентов, эффективность 91%). Завершается третья фаза и в Бразилии. Результаты ожидаются 7 января 2021 года.

В январе планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах. Вакцину подадут на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию Украины подписан с фармацевтическим предприятием АО «Лекхим» — единственным уполномоченным представителем китайского производителя. Предприятие закупит 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Первую партию (700 тыс. доз) привезут в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае (или в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Израиле, Индии, Мексике, Бразилии, компетентным органом Европейского Союза).

Эти поставки будут проходить отдельно от механизма COVAX.

23 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина в рамках COVAX, скорее всего, получит вакцину от AstraZeneca. Киев договаривается о закупке вакцин с Moderna, AstraZeneca и другими европейскими и китайскими разработчиками.

Как заявляют в Минздраве, точный ответ, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, можно будет ожидать лишь в январе.