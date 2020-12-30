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Ракурс
Авиакатастрофа. Фото: ТАСС

150 тыс. долларов семьям погибших в катастрофе МАУ выплатит Иран

30 дек 2020, 13:39
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Авиакатастрофа МАУ, которая произошла в прошлом году под Тегераном, уже полностью расследована. Иран намерен выплатить по 150 тыс. долл. семьям погибших в катастрофе.

Соответствующее поручение дано Министерству дорог и городского развития Ирана. Об этом сообщает местное агентство IRNA.

Отмечается, что семьям погибших выплатят по 150 тыс. долл. или эквивалентную сумму в других валютах. Также сообщается, что правительство поручило провести выплаты как можно скорее. Деньги должны быть выплачены всем «без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству» согласно законам стран.

Отметим, что сегодня, 30 декабря, официальный Тегеран заявил, что расследование катастрофы МАУ завершено. В его заявлении говорится, что расследование проведено профессионально и без предубеждений.


Напомним, ранее мы сообщали, что к годовщине катастрофы президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым присвоил звание «Герой Украины» членам экипажа самолета.

Президент Владимир Зеленский торжественно присвоил звание «Героя Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752 авиакомпания «Международные авиалинии Украины», погибших в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана за героизм и самоотверженные действия.

Источник: Ракурс


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