150 тис. доларів сім’ям загиблих у катастрофі МАУ виплатить Іран

Авіакатастрофа. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n148458-150-tys-dolariv-sim-yam-zagyblyh-u-katastrofi-mau-vyplatyt-iran.html

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Авіакатастрофа МАУ, що сталася минулого року під Тегераном, вже повністю розслідувана. Іран має намір виплатити по 150 тис. дол. сім’ям загиблих у катастрофі.

Відповідне доручення дано Міністерству доріг і міського розвитку Ірану. Про це повідомляє місцеве агентство IRNA.

Наголошується, що сім’ям загиблих виплатять по 150 тис. дол. або еквівалентну суму в інших валютах. Також повідомляється, що уряд доручив провести виплати якомога швидше. Гроші повинні бути виплачені всім «без будь-якої дискримінації за національністю і громадянством» згідно із законами країн.

Зазначимо, що сьогодні, 30 грудня, офіційний Тегеран заявив, що розслідування катастрофи МАУ завершено. У його заяві йдеться, що розслідування проведено професійно і без жодних упереджень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до річниці катастрофи президент України Володимир Зеленський видав указ, яким надав звання «Герой України» членам екіпажу літака. Президент Володимир Зеленський урочисто присвоїв звання «Героїв України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752 авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана за героїзм і самовіддані дії.