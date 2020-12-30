У Харкові ухвалили рішення про увічнення пам'яті Кернеса, фото — Фокус

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Ракурс

У Харкові депутати міськради ухвалили рішення про увічнення пам’яті Геннадія Кернеса.

Кернес помер 16 грудня у Берліні, його поховали 23 грудня.

На сесії міської ради вирішили, що «буде вжито заходів з увічнення пам’яті мера», а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.

Рішення приймається в знак великої поваги, з метою вшанування пам’яті Харківського міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса, багаторічна діяльність якого відзначена державними нагородами та державними відзнаками, багатьма нагородами релігійних, ветеранських, освітніх об'єднань, який своєю наполегливою працею, активною громадянською позицією та ініціативністю зробив вагомий внесок у розвиток міста Харкова, — пояснюється у документі.

Утім, конкретики в ньому немає. Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов раніше заявляв, що померлому міському голові планується присвоїти звання Почесний громадянин міста. Для цього доведеться змінити відповідне Положення. Наразі документ виключає присвоєння звання посмертно: воно присвоюється лише один раз за життя і є довічним.

Є й інші пропозиції. Вони надходять у вигляді петицій та звернень громадян. Терехов раніше заявляв, що пропонуватиме перейменувати вулицю або проспект на честь Кернеса. Пам’ять мера також можуть увічнити у назві станції метро, обговорюється питання створення йому пам’ятника.

Кернес помер 16 грудня від ускладнень коронавірусу. Його помпезно поховали 23 грудня.