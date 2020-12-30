Тупицький. Фото: Рубрика

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Олександр Тупицький, відсторонений голова Конституційного суду України (КСУ), «прокрався» на своє робоче місце, і продовжує виконувати обов’язки попри указ президента про відсторонення судді.

Тупицькому вдалося потрапити до приміщення КСУ завдяки допомозі керівника секретаріату суду, який оформив на нього перепустку відвідувача. Про це повідомляє Telegram-канал «Политика Страны».

Наголошується, що саме завдяки перепустці Тупицький потрапив до суду, хоча ще вчора ввечері, 29 грудня, після указу президента до охорони КСУ надійшла вказівка не пропускати Тупицького. На посилення з ранку були направлені додаткові співробітники Управління держохорони.

Зауважимо, що судді Конституційного суду поки не збиралися, щоб визначити порядок і запланувати засідання, де буде розглянуто відсторонення очільника суду. Судді повинні самі визначити порядок проведення такого заходу. Поки невідомо, чи буде в ньому брати участь голова Олександр Тупицький.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО), після якого підписав указ про відсторонення від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Очільника КСУ відсторонили на два місяці.