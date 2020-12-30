Тупицкий. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n148456-tupickiy-prokralsya-v-ksu-po-propusku-posetitelya-smi.html

Ракурс

Александр Тупицкий, отстраненный глава Конституционного суда Украины (КСУ), «прокрался» на свое рабочее место, и продолжает исполнять обязанности, несмотря на указ президента об отстранении судьи.

Тупицкому удалось попасть в помещение КСУ благодаря помощи руководителя секретариата суда, оформил на него пропуск посетителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что именно благодаря пропуску Тупицкий попал в суд, хотя еще вчера вечером, 29 декабря, после указа президента, в охрану КСУ поступило указание не пропускать Тупицкого. На усиление с утра были направлены дополнительные сотрудники Управления госохраны.

Заметим, что судьи Конституционного суда пока не собирались, чтобы определить порядок и запланировать заседание, где будет рассматриваться отстранение главы суда. Судьи должны сами определить порядок проведения такого мероприятия. Пока неизвестно, будет ли в нем участвовать глава Александр Тупицкий.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), после которого подписал указ об отстранении от должности глава Конституционного суда Александра Тупицкого. Главу КСУ отстранили на два месяца.