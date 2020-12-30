Меган Маркл выпустила подкаст на Spotify — в нем впервые заговорил ее сын

Меган Маркл. Фото: HELLO

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, выпустили свой первый подкаст на платформе Spotify. Они вместе со знаменитостями и активистами рассуждали о 2020 годе.

Вместе с монаршими особами на подкасте выступили певец сэр Элтон Джон, актер Джеймс Корден, писатель Мэтт Хейга и теннисистка Наоми Осака. Об этом сообщает BBC.

Сэр Элтон описал 2020 год как «худший» на его памяти, а американский актер Тайлер Перри рассказал, как пожертвовал 5 тыс. обедов семьям Атланты в честь Дня благодарения.

Независимо от того, как жизнь подбрасывает вас, поверьте нам, когда мы говорим, что любовь побеждает, — сказала Меган слушателям, и добавила, что тьма не может прогнать тьму, только свет может это сделать.

По словам ее мужа, принца Гарри, пока стоит смотреть в будущее, и не забывать уроки, которые человечество получило в 2020 году. А именно, что нужно заботиться друг о друге и не забывать о значении связей, несмотря на то, что их невозможно поддерживать физически.

Также в подкасте впервые появился годовалый сын пары Арчи, который закончил получасовую серию записей, желая слушателям счастливого Нового года. Отметим, что королевская чета не обсуждала свой личный опыт 2020 года, который начался с того, что они официально прекратили исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи и переехали сначала в Канаду, а затем в США. Вместо этого они решили привлечь к записи подкаста «нескольких друзей и множество других людей».

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, несмотря на то, что сложили с себя полномочия членов королевской семьи, не стали отступать от принятой у монархов традиции и представили свою рождественскую открытку. В листовке монаршие особы желают счастливого Рождества.