В ДТП на Киевщине столкнулись восемь авто. Фото: полиция

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В ДТП на Киевщине столкнулись восемь авто. Авария произошла 30 декабря около 10.00 в селе Вита-Почтовая возле светофора на автодороге «Киев-Одесса».

По предварительной информации, двое людей получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Белой Церкви.

Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают также следователи и медики.

Водителей предупреждают о перекрытии двух крайних левых полос дороги в направлении Одессы.

На дорогах области туман, будьте особенно бдительны, не нарушайте ПДД! — призывают в полиции.

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий 30 декабря.