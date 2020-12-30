Бойко и Медведчук. Фото: Newsone

https://racurs.ua/n148453-opzj-ostaetsya-v-liderah-slugi-otstaut-reyting-partiy.html

Ракурс

Рейтинг партий обнародовали социологи из Киевского международного института социологии накануне праздников. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце декабря 2020 года 52,9% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% скорее проголосовали бы на выборах.

В парламент попали бы четыре политические силы. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



Рейтинг партий возглавляют парламентские партии ОПЗЖ (23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), «Слуга народа» (20,9%), «ЕС» (14,1%) и «Батькивщина» (9,8%). На грани прохождения оказались Радикальная партия Олега Ляшко (6,1%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5,2%) и «Сила и честь» (4,4%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 17 до 23 декабря 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1200 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг Зеленского, президента Украины, вырос перед праздниками. Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то за нынешнего главу государства отдали бы свои голоса более четверти избирателей. Так, рейтинг Зеленского за декабрь вырос до 27% избирателей.