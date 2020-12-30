Коронавирус в Германии продолжает распространяться. Фото: reuters

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Коронавирус в Германии продолжает распространяться, новые данные свидетельствуют, что британский штамм COVID-19 появился в стране в ноябре.

Ученые смогли выделить разновидность вируса у человека, инфицированного в ноябре этого года, передает министерство здравоохранения Нижней Саксонии.

Пожилой мужчина заразился после путешествия его дочери в Великобританию в середине ноября и к настоящему времени умер.

Ранее считалось, что первый случай заражения британским штаммом коронавируса зарегистрировали в Германии 24 декабря. Это была женщина, прилетевшая из Лондона во Франкфурт. Германия закрыла въезд из Великобритании до 6 января, но люди с видом на жительство в ФРГ смогут вернуться домой с 1 января.

Также в стране впервые с начала пандемии зафиксировали больше 1 тыс. смертей от коронавируса. 29 декабря в Германии зафиксировали 1 тыс. 129 смертельных случаев. Предыдущий рекорд составлял 962 случая, об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

За минувшие сутки из всех 16 федеральных земель поступили сообщения о 22 тыс. 459 новых случаев инфицирования, за весь период зарегистрировали 1 млн 687 тыс. 185 больных, из них 1 млн 302 тыс. 600 человек выздоровели.

Тем временем в США от коронавируса умер 41-летний конгрессмен, пишет BBC. Республиканец Летлоу был избран от округа Луизианы и должен был принять присягу в воскресенье.

18 декабря он объявил о положительном результате теста на коронавирус. Вскоре его госпитализировали из-за осложнений. Состояние политика ухудшилось, и 23 декабря его перевели в реанимационное отделение больницы в Шривпорте, где он скончался 29 декабря.

Напомним, в Германии ввели строгий локдаун с 16 декабря. Закрыто большинство магазинов, за исключением продовольственных. Встречаться во время локдауна можно не больше пяти человек из двух домохозяйств.

Министр здравоохранения Йенс Шпан уже предупредил, что в такой ситуации вряд ли карантинные ограничения будут сняты после 10 января.