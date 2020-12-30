Биткоин снова пробил исторический рекорд цены, фото — РБК

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Ракурс

Криптовалюта Bitcoin (биткоин) в среду, 30 декабря обновила исторический максимум. Биткоин подорожал до 28,445 долл.

Данные Coin Desk свидетельствуют, что за сутки эта криптовалюта подорожала на 7,4%, а за неделю — на 19,6%.

По состоянию на 10.14 киевского времени стоимость биткоина составила 28,414 долл.

С начала сентября курс криптовалюты № 1 в мире вырос на 165%. В прошлую пятницу криптовалюта Bitcoin побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тыс. долл., а в среду, 16 декабря, стоимость впервые в истории пересекла отметку в 20 тыс долл.

Между тем акции компаний, добывающих биткоины, за два последних месяца выросли на 300−500%. Майнинг криптовалют добавил ценным бумагам HIVE Blockchain Technologies с конца октября 500% (с 0,32 долл. до 2,2 долл.). С начала года курс вырос на 2500%.

Похожую динамику продемонстрировали акции компании Riot Blockchain, которая фокусируется на майнинге биткоинив. Котировки поднялись на 330% за два месяца и на 1240% с начала года.

Основной причиной подорожания акций майнеров стал рост цены биткоина.