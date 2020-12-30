Рейтинг Зеленского. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n148451-reyting-zelenskogo-vyros-pod-elochku-infografika.html

Ракурс

Рейтинг Зеленского, президента Украины, вырос перед праздниками. Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то за нынешнего главу государства отдали бы свои голоса более четверти избирателей.

Так, рейтинг Зеленского за декабрь вырос до 27% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного КМИС.

В то же время второе и третье места поделили между собой лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (14,7%) и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (13,7%).



Следующими в списке идут председатель политсовета «ОПЗЖ» Виктор Медведчук (8,7%), лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (7,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,3%), лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман (5,5%), шоумен, ведущий, волонтер Сергей Притула (4,1%), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (3,4%).

В ходе опроса респондентам показывали два списка. Во втором списке по сравнению с первым отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко.

В этом случае также наибольшую поддержку получил Зеленский, которого поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте — Бойко (20,8%), на третьем — Порошенко (14,2%). Далее следуют Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%).



Опрос проводился с 17 до 23 декабря 2020 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, в то время, как показатели поддержки экс-президента Петра Порошенко, наоборот, растут. Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то голоса между кандидатами распределились следующим образом; 22,2% — за Владимира Зеленского; 13,2% — за Петра Порошенко; 9,3% — за Юрия Бойко.