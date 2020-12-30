Рейтинг Зеленського. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n148451-reytyng-zelenskogo-vyris-pid-yalynku-infografika.html

Ракурс

Рейтинг Зеленського, президента України, виріс перед святами. Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то за нинішнього главу держави віддали б свої голоси понад чверть виборців.

Так, рейтинг Зеленського за грудень виріс до 27% виборців. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного КМІС.

Натомість друге та третє місця поділили між собою лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко (14,7%) та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко (13,7%).





Наступними у списку йдуть голова політради «ОПЗЖ» Віктор Медведчук (8,7%), лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (7,5%), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (6,3%), лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман (5,5%), шоумен, ведучий, волонтер Сергій Притула (4,1%), спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (3,4%).

Під час опитування респондентам показували два списки. У другому списку у порівнянні з першим відсутні Медведчук і Разумков, але присутній лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко.





У цьому випадку також найбільшу підтримку отримав Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці — Бойко (20,8%), на третьому — Порошенко (14,2%). Далі слідують Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%).

Опитування проводилося з 17 до 23 грудня 2020 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів, які проживають у 85 населених пунктах усіх регіонів України крім окупованих.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг Володимира Зеленського продовжує знижуватися, в той час, як показники підтримки екс-президента Петра Порошенка, навпаки, зростають. Якби вибори президента України відбувалися в середині вересня, то голоси між кандидатами розподілилися наступним чином; 22,2% — за Володимира Зеленського; 13,2% — за Петра Порошенка; 9,3% — за Юрія Бойка.