На Банковій «увімкнули дурня» — генерал Кривонос про свою відставку

https://racurs.ua/ua/n148449-na-bankoviy-uvimknuly-durnya-general-kryvonos-pro-svou-vidstavku-z-rnbo.html

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Генерал Сергій Кривонос вважає, що у ситуації із його відставкою з Ради нацбезпеки та оборони в Офісі президента «увімкнули дурня».

Мені офіційно інформацію про звільнення ніхто не доводив, паперів не давали, — повідомив Кривонос у коментарі «Суспільному».

На думку генерала, оточення президента вважає його «небезпечним для безпеки держави». Відставка відбулася непублічно, Кривоноса не було на вчорашньому засіданні РНБО, після якого указ про звільнення генерала із посади заступника секретаря РНБО з’явився на сайті глави держави.

Кривонос заявив, що президент Зеленський не викликав його до Офісу президента, бо «боїться цього». За його словами, він намагався потрапити на зустріч до голови держави, однак йому заважали.

Я звертався і до президента, і до посадових осіб навколо нього і вони обмежували мене. Вони просто вмикали «дурня», — повідомив Кривонос.

Він не уточнив, хто саме завадив зустрічі із Зеленським. З 30 грудня Кривонос повернувся до Міністерства оборони.

Нагадаємо, що 29 грудня Зеленський звільнив Кривоноса з РНБО. Причини цього в документі відсутні.

Радники голови ОПУ вважають, що генерал «не працював у команді».

Кривонос працював в РНБО з березня 2019 року.