На Банковой «включили дурака» — генерал Кривонос о своей отставке из СНБО

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Генерал Сергей Кривонос считает, что в ситуации с его отставкой из Совета нацбезопасности и обороны в Офисе президента «включили дурака».

Мне официально информацию об увольнении никто не доводил, бумаг не давали, — сообщил Кривонос в комментарии «Суспільному».

По мнению генерала, окружение президента считает его «опасным для безопасности государства». Отставка состоялась непублично, Кривоноса не было на вчерашнем заседании СНБО, после которого указ об увольнении генерала с должности заместителя секретаря СНБО появился на сайте главы государства.

Кривонос заявил, что президент Зеленский не вызвал его в Офис президента, потому что «боится этого». По его словам, он пытался попасть на встречу к главе государства, однако ему мешали.

Я обращался и к президенту, и к должностным лицам вокруг него, но они ограничивали меня. Они просто «включали дурака», — сообщил Кривонос.

Он не уточнил, кто именно помешал встрече с Зеленским. 30 декабря Кривонос вернулся в Министерство обороны.

Напомним, что 29 декабря Зеленский уволил Кривоноса из СНБО. Причины этого в документе отсутствуют.

Советники главы ОПУ считают, что генерал «не работал в команде».

Кривонос был заместителем секретаря СНБО с марта 2019 года.