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Біткоїн знову пробив історичний рекорд ціни, фото — РБК

Біткоїн знову пробив історичний рекорд ціни (ІНФОГРАФІКА)

30 гру 2020, 12:00
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Криптовалюта Bitcoin (біткоїн) у середу, 30 грудня оновила історичний максимум. Біткоїн подорожчав до 28,445 дол.

Дані Coin Desk свідчать, що за добу ця криптовалюта подорожчала на 7,4%, а за тиждень — на 19,6%.

Станом на 10.14 за київським часом вартість біткоїна становила 28,414 дол.

Біткоїн знову пробив історичний рекорд ціни

З початку вересня курс криптовалюти № 1 у світі виріс на 165%. Минулої п’ятниці криптовалюта Bitcoin побила свій рекорд, досягнувши позначки в 25 тис. дол., а у середу, 16 грудня, вартість уперше в історії перетнув позначку в 20 тис дол.

Тим часом акції компаній, що видобувають біткоїни, за два останні місяці виросли на 300−500%. Майнінг криптовалют додав цінним паперам HIVE Blockchain Technologies з кінця жовтня 500% (з 0,32 дол. до 2,2 дол.). З початку року курс зріс на 2500%.


Схожу динаміку продемонстрували акції компанії Riot Blockchain, яка фокусується на майнінгу біткоїнів. Котирування піднялися на 330% за два місці і на 1240% з початку року.

Основною причиною подорожчання акцій майнерів стало зростання ціни біткоїна.

Джерело: Ракурс


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