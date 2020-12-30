Коронавірус у Німеччині продовжує поширюватися. Фото: reuters

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Коронавірус у Німеччині продовжує поширюватися, нові дані свідчать, що британський штам COVID-19 з’явився в країні в листопаді.

Вчені змогли вирізнити різновид вірусу у людини, інфікованої в листопаді цього року, передає міністерство охорони здоров’я Нижньої Саксонії.

Літній чоловік заразився після подорожі його дочки до Великої Британії в середині листопада і вже помер.

Раніше вважалося, що перший випадок зараження британським штамом коронавірусу зареєстрували в Німеччині 24 грудня. Це була жінка, яка прилетіла з Лондона до Франкфурта. Німеччина закрила в’їзд із Великої Британії до 6 січня, але люди з посвідкою на проживання у ФРН зможуть повернутися додому з 1 січня.

Також у країні вперше з початку пандемії зафіксували понад 1 тис. смертей від коронавірусу. 29 грудня у Німеччині зафіксували 1 тис. 129 смертельних випадків. Попередній рекорд становив 962 випадки, про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

За минулу добу з усіх 16 федеральних земель надійшли повідомлення про 22 тис. 459 нових випадків інфікування, за весь період зареєстрували 1 млн 687 тис. 185 хворих, із них 1 млн 302 тис. 600 людей одужали.

Тим часом у США від коронавірусу помер 41-річний конгресмен, повідомляє ВВС. Республіканець Летлоу був обраний від округу Луїзіани та мав скласти присягу в неділю.

18 грудня він оголосив про позитивний результат тесту на коронавірус. Незабаром його госпіталізували через ускладнення. Стан політика погіршився, і 23 грудня його перевели в реанімаційне відділення лікарні в Шрівпорті, де він помер 29 грудня.

Нагадаємо, у Німеччині строгий локдаун запровадили з 16 січня. Закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих. Зустрічатися під час локдауну можна максимально п’ятьом людям із двох домогосподарств.

Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан уже попередив, що за такої ситуації навряд чи карантинні обмеження будуть зняті після 10 січня.