Рейтинг партій. Фото: Newsone

https://racurs.ua/ua/n148453-opzj-zalyshaietsya-u-liderah-slugy-pasut-zadnih-reytyng-partiy.html

Ракурс

Рейтинг партій оприлюднили соціологи з Київського міжнародного інституту соціології напередодні свят. Якби вибори до Верховної ради відбувалися наприкінці грудня 2020 року 52,9% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,4% скоріше проголосували б на виборах.

До парламенту потрапили б чотири політичні сили. Про це свідчать дані опитування КМІС.





Рейтинг партій очолюють парламентські партії ОПЗЖ (23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), «Слуга народу» (20,9%), «ЄС» (14,1%) і «Батьківщина» (9,8%).

На межі проходження опинилися Радикальна партія Олега Ляшка (6,1%), «Українська стратегія Гройсмана» (5,2%) і «Сила і честь» (4,4%).





Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 17 до 23 грудня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг Зеленського, президента України, виріс перед святами. Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то за нинішнього главу держави віддали б свої голоси понад чверть виборців. Так, рейтинг Зеленського за грудень виріс до 27% виборців.