Унаслідок ДТП на Київщині зіткнулися вісім авто. Фото: Нацполіція

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Унаслідок ДТП на Київщині зіткнулися вісім автівок. Аварія сталася 30 грудня близько 10.00 в селі Віта-Поштова біля світлофора на автодорозі «Київ-Одеса».

За попередньою інформацією, двоє осіб отримали травми. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Білої Церкви.

Водіїв попереджають про перекриття двох крайніх лівих смуг дороги в напрямку Одеси.

На дорогах області туман, будьте особливо пильні, не порушуйте ПДР! — закликають у поліції.

Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погодних умов 30 грудня.