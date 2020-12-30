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Ракурс
Унаслідок ДТП на Київщині зіткнулися вісім авто. Фото: Нацполіція

ДТП на Київщині — зіткнулися вісім авто, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

30 гру 2020, 12:39
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Унаслідок ДТП на Київщині зіткнулися вісім автівок. Аварія сталася 30 грудня близько 10.00 в селі Віта-Поштова біля світлофора на автодорозі «Київ-Одеса».

За попередньою інформацією, двоє осіб отримали травми. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Білої Церкви.

Водіїв попереджають про перекриття двох крайніх лівих смуг дороги в напрямку Одеси.

На дорогах області туман, будьте особливо пильні, не порушуйте ПДР! — закликають у поліції.


Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погодних умов 30 грудня.

Джерело: Ракурс


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