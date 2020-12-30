Меган Маркл випустила подкаст на Spotify — у ньому вперше заговорив її син

Меган Маркл. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n148455-megan-markl-vypustyla-pershyy-podkast-na-spotify-u-nomu-vpershe-zagovoryv-yiyi-syn.html

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Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня та герцог Сассекські, випустили свій перший подкаст на платформі Spotify. Вони разом зі знаменитостями й активістами розмірковували про 2020 рік.

Разом з монаршими особами на подкасті виступили співак сер Елтон Джон, актор Джеймс Корден, письменник Метт Хейга та тенісистка Наомі Осака. Про це повідомляє BBC.

Сер Елтон описав 2020 рік як «найгірший» на його памʼяті, а американський актор Тайлер Перрі розповів, як пожертвував 5 тис. обідів сімʼям Атланти на честь Дня подяки.

Незалежно від того, як життя підкидає вас, повірте нам, коли ми говоримо, що любов перемагає, — сказала Меган слухачам, й додала, що пітьма не може прогнати тьму, тільки світло може це зробити.



За словами її чоловіка, принца Гаррі, наразі варто дивитися у майбутнє, і не забувати уроки, які людство отримало у 2020 році. А саме, що потрібно дбати один про одного і не забувати про значення зв’язків, попри те, що їх неможливо підтримувати фізично.

Також у подкасті вперше з’явився однорічний син пари Арчі, який закінчив півгодинну серію записів, бажаючи слухачам щасливого Нового року. Наголосимо, що королівська пара не обговорювала свій особистий досвід 2020 року, який почався з того, що вони офіційно припинили виконувати обовʼязки старших членів британської королівської сімʼї й переїхали спочатку в Канаду, а потім до США. Замість цього вони вирішили залучити до запису подкасту «кількох друзів і безліч інших людей».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня і герцог Сассекські, попри те, що склали з себе повноваження членів королівської сім’ї, не стали відступати від прийнятої у монархів традиції, і представили свою різдвяну листівку. У листівці монарші особи бажають щасливого Різдва.