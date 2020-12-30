В Харькове приняли решение об увековечении памяти Кернеса

https://racurs.ua/n148457-v-harkove-prinyali-reshenie-ob-uvekovechenii-pamyati-kernesa.html

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В Харькове депутаты горсовета приняли решение об увековечении памяти Геннадия Кернеса.

Кернес умер 16 декабря в Берлине, его похоронили 23 декабря.

На сессии городского совета решили, что «будут приняты меры по увековечению памяти мэра», а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.

Решение принимается в знак большого уважения, с целью чествования памяти Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, многолетняя деятельность которого отмечена государственными наградами и государственными отличиями, многими наградами религиозных, ветеранских, образовательных объединений, который своим упорным трудом, активной гражданской позицией и инициативностью сделал весомый вклад в развитие города Харькова, — объясняется в документе.

Впрочем, конкретики в нем нет. Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов ранее заявлял, что умершему мэру планируется присвоить звание Почетный гражданин города. Для этого придется изменить соответствующее Положение. Сейчас документ исключает присвоение звания посмертно: оно присваивается только один раз в жизни и является пожизненным.

Есть и другие предложения. Они поступают в виде петиций и обращений граждан. Терехов ранее заявлял, что будет предлагать переименовать улицу или проспект в честь Кернеса. Память мэра также могут увековечить в названии станции метро, ​​обсуждается вопрос создания ему памятника.

Кернес умер 16 декабря от осложнений коронавируса. Его помпезно похоронили 23 декабря.