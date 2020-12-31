Рік 2020 зашкварів — як Україну не убив коронавірус, але мучили політики, фото — Багнет

https://racurs.ua/ua/2791-rik-2020-zashkvariv-yak-ukrayinu-ne-ubyv-koronavirus-ale-muchyly-polityky-foto-video.html

Ракурс

Здавалося б, що може бути гіршим у ковідному 2020 році, аніж пандемія. Але політики та влада не переставали щотижня «радувати» — «інтелектом», призначеннями чи безкінечним піаром.

Зібрати зашквари року було неважко — їх вистачить на п’ять років життя у спокійній країні, бо політики постійно змушували нас сміятися або ж червоніти від сорому.

Зеленський року

Володимир Олександрович так часто потрапляв у зашквари, що здавалося, наче він продовжує грати на сцені чиюсь роль, а не керує країною.

Оман стався у Зеленського на початку року. Президент з родиною полетів в Оман таємно, але про розкішний відпочинок дізналися ЗМІ. В Офісі президента спробували замаскувати подорож під робочий візит за рахунок дружини глави держави. Цю версію підкріпили фотографіями з міністром закордонних справ Оману, щоправда Зеленська на офіційних зустрічах чомусь була в пляжних шльопанцях.

Згодом на Банковій визнали, що візит все ж був приватним, але під час відпочинку президент вирішив зустрітися з місцевими чиновниками. У цей час в Ірані впав український «Боїнг», але президент майже добу не міг долетіти з Оману в Київ.

Зеленський стрімко втрачав популярність не тільки через зашквари, у які регулярно потрапляв, але й на фоні економічного занепаду та невдалої протидії влади пандемії коронавірусу. Рік Володимир Олександрович завершив з президентським рейтингом 26,5% серед тих, хто визначився і пішов би на вибори. Ще навесні "Рейтинг" давав йому 39,3%, а в 2019 році за Зеленського проголосували 73,2%.

Не допомогли президенту й регулярні поїздки країною, особливо перед місцевими виборами. Зеленського робили ще ближчим до народу: він міг позичити гумові чоботи в дідуся на Прикарпатті, оглядаючи наслідки повені, особисто відвезти посилку пенсіонеркам, пограти у баскетбол, відвідуючи школу, постріляти з лука і дати козаку розрубати шаблею огірка в себе над головою…

Натомість багато хто не збагнув переїзду президентської родини на державну дачу під Києвом, адже минув тільки рік відтоді, як ще кандидат у президенти Зеленський обіцяв ліквідувати власне сам інститут дач, санаторіїв і лікарень для державних чиновників.

За тиждень до місцевих виборів президент ошелешив країну наміром провести опитування у день голосування біля виборчих дільниць. «П’ять питань Зе» викликали гнів Європи, а про джерела фінансування невдалого в цілому проекту партія «Слуга народу» дотепер детально не відзвітувала.

Наприкінці жовтня Конституційний суд ухвалив рішення щодо системи електронного декларування, фактично паралізувавши її. Зеленський спробував розігнати КСУ, але це не отримало підтримки в парламенті та на Заході.

Рада поступово відновила систему електронного декларування з врахуванням рішення КСУ та порад Венеційської комісії, утім в'язниця порушникам більше не загрожує. Коли все, здавалося б, стихло, президент 29 грудня вирішив тимчасово відсторонити від посади голову КСУ, якого також підозрюють у криміналі. За розвитком цього скандалу будемо стежити вже у 2021 році.

Заяви і фото року

Тут прославився на початку року нардеп від «Слуги народу» Євген Брагар, коли запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити борги за комунальні послуги.

Пенсія йде на оплату комуналки? Не біда, бо «якщо собака у дворі елітної породи, її можна продати і спокійно заплатити».

Інша «слуга», глава комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються «діти низької якості». Пізніше вона не тільки не вибачилася за свої слова, а поскаржилася на «організований булінг в соцмережах», заявивши, що запозичила цей термін у нобелівського лауреата.

У найгучніший сексистський скандал року потрапили також «слуги». Давид Арахамія і Олександр Корнієнко у Миколаєві не помітили, що їх записує камера і зробили сороміцькі компліменти своїй колезі - нардепу Ірині Аллахвердієвій — «бабі робочій, як корабельна сосна», такій, з якою можна чисто виграти місцеві вибори.

Спікер Зеленського Юлія Мендель регулярно тішила любителів гумору. Якось вона злякала своїх читачів «страшним Зеленським», прокоментувавши новину про повернення президента словами «Це так страшно». Пост спікера про хороший стан здоров'я глави держави почався так: «На жаль…». Мендель могла порадувати читачів розповіддю про кулінарні здібності і більш ніж прозорою аналогією про «невдалого шостого ведмедика Брауні». Під кінець року Мендель запевнила нас у тому, що врятувала гривню двома твітами — публікаціями для міжнародної аудиторії в 2019 році.

У вересні світська тусовщиця Маша Фокіна несподівано увірвалася в українську політику. Вона заявила, що пролобіювала призначення свого дідуся, 87-річного екс-прем'єра Вітольда Фокіна, переговорником щодо Донбасу. А заяви дідуся про повстанців на Донбасі згодом неодноразово спантеличували країну.

Найдорожчим селфі року стало фото Зеленського у Хмельницькому. У травні, за кілька днів до офіційного припинення карантину, президент із топ-менеджерами країни не відмовили собі випити кави у приміщенні. Штраф заплатили усі, крім захищеного імунітетом глави держави.

Відзначився і мер Києва Віталій Кличко. На похоронах Кернеса у Харкові він зробив селфі разом з однією із відвідувачів оперного театру, у якому відбувалася панахида.

Карантин року

Любитель тверку Микола Тищенко не для всіх закрив ресторан «Велюр». Заклад двічі потрапляв у списки порушників, приймаючи високопоставлених відвідувачів — народних депутатів і навіть першого заступника голови ОПУ Сергія Трофімова. Згодом Тищенко пояснить: у ресторані на час карантину діяв штаб «Слуг народу».

«Слуги» неодноразово сумнівалися у доцільності карантину і навіть в існуванні коронавірусу. Естафету Єлизавети Богуцької підхопив нардеп Юрій Камельчук, який заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що «він не довіряє жодній вакцині».

Навесні, коли про коронавірус не знала не тільки нардеп Богуцька, але й пів-країни, ми вжахнулися гостинністю жителів Нових Санжарів. У містечку на Полтавщині місцеві закидали камінням автобус з українцями, евакуйованими з китайського Уханя. Влада підігріла ситуацію, організувавши помпезну евакуацію з піаром. Зеленський навіть наказав залишитися в санаторії тодішнього міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку, яка втекла звідти через кілька днів.

У травні Зеленський ще називав себе та прем'єра "майстрами спорту" у боротьбі з коронавірусом, але восени ситуація змінилася: десятки тисяч хворих щодня, сотні смертей на день та нестача кисню в лікарнях засвідчили недоліки у підготовці до пандемії. Натомість влада скерувала значну частину фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг.

Навесні країна обговорювала й комерційні рейси «Мрії» з Китаю, які привозили маски для «Епіцентру». Їх особисто зустрічав президент.

Призначення року

На початку епідемії Україна мала розкіш змінити за два місяці трьох очільників МОЗ. Одним з ключових під час епідемії міністерством керували Скалецька, Ілля Ємець та Максим Степанов.

11 лютого Зеленський звільнив з посади голови Офісу президента Андрія Богдана, який був одним з головних гравців його команди, і призначив Андрія Єрмака.

По тому Богдан став гострим критиком президента, а Єрмак — фактично «віце-президентом». Зеленського жартома називали президентом в офісі Єрмака, вони навіть захворіли і видужали від коронавірусу в один день.

Не похитнув позиції Єрмака й скандал із плівками Гео Лероса, на яких брат очільника ОПУ і його знайомі домовлялися про призначення за гроші на високі посади.

До маловідомого в суспільстві прем'єра-міністра Дениса Шмигаля, якого у Раді призначили в жовтні замість «молодого реформатора» Олексія Гончарука, за рік накопичилися претензії. Не тільки через те, що він може прибігти на Банкову за викликом заступника Офісу президента. Одне з кадрових розчарувань від Кабміну — міністром освіти і науки став «доктор плагіатних наук» Сергій Шкарлет. Декілька експертиз визначили, що майже 90% його докторської дисертації запозичені. Це не зупинило Шмигаля, який довгий час тримав Шкарлета в статусі в.о., а у грудні протиснув його у Раді за допомогою голосів ОПЗЖ.

Одним з найскандальніших кадрових рішень стало призначення заступником голови ОП Олега Татарова, який у команді президента відповідає за силовий та правоохоронний блок. Татаров працював у керівництві МВС під час Майдану, але президент особисто вступився за нього.

Наприкінці року Татаров став обвинуваченим у кримінальній справі НАБУ. Офіс Генерального прокурора, який очолює соратник президента Ірина Венедіктова, забрав її від НАБУ до СБУ, а за день до нового року відкликав клопотання про арешт із правом внесення застави.

Цей «зашкварний кейс» плавно перетече у 2021 рік, який ми хотіли б бачити здоровішим — у всіх сенсах цього слова.