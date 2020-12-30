Підсумки року — головні світові події 2020 року

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Ракурс

Підсумки 2020 року підбиває «Ракурс» — ми вирішили пригадати головні світові події року, що минає: розповсюдження коронавірусу з Уханю й пошук вакцини від COVID-19, навмисне збиття українського авіалайнера військовими Ірану, протестні акції міжнародного антирасистського руху після вбивства поліцейськими афроамериканця у США, потужний вибух у порту Бейрута, масштабні пожежі в Австралії, перемога Джо Байдена на президентських виборах у США та багато іншого — згадаємо наостанок, чим жив світ у 2020 році.

Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, спричинена вірусом SARS-CoV-2, розпочалася зі спалаху захворювання у грудні 2019 у китайському місті Ухань. Події в Китаї у січні-березні 2020 року неабияк вплинули на життя людей, тому Всесвітня організація охорони здоров’я визнала цей спалах пандемією 11 березня. Станом на кінець грудня у світі офіційно зафіксували понад 81 млн інфікованих, кількість летальних випадків наближається до 2 млн.

Вірус передається переважно під час близьких контактів і повітряно-крапельним шляхом. Також можна заразитися, доторкнувшись до «коронавірусної» поверхні (дверної ручки, столу), а потім до обличчя (очей, носа, рота). Низка країн світу задля сповільнення темпів розповсюдження коронавірусу впродовж 2020 року запроваджувала жорсткі обмеження. Карантин в Україні діяв навесні. Ще один локдаун запланований з 8 по 25 січня 2021 року.

Пандемія призвела до серйозних глобальних соціально-економічних наслідків. Йдеться не лише про збитки, яких зазнали галузі туризму та пасажирських авіаперевезень, а й про скасування або відтермінування культурних, спортивних, релігійних та інших подій, масове згортання обсягів виробництва, занепад розвитку малого бізнесу, виникнення явища панічних покупок через страх дефіциту товарів і продуктів. Дезінформація та теорії змови про вірус впродовж 2020 року широко розповсюджувалися.

Проблиском надії стала поява вакцини від коронавірусу та початок масової вакцинації у низці розвинутих країн у листопаді-грудні 2020 року.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані

На Різдво 8 січня 2020 року українці та світ прокинулися під трагічну новину про загибель 176 пасажирів рейсу Тегеран-Київ внаслідок збиття літака Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» силами ППО Ірану. Літак був збитий через кілька годин після того, як Іран здійснив атаку балістичними ракетами на дві військові бази Іраку, де розміщуються американські війська, як акт помсти за вбивство іранського генерал-майора Сулеймані. Після цього Тегеран очікував на симетричну відповідь Вашингтона. О 6.14 за місцевим часом військові Ірану «помилково» збили пасажирський літак, який за кілька хвилин до того вилетів із аеропорту в Тегерані. У цій авіакатастрофі загинуло й 11 українців — досвідчений екіпаж літака та двоє пасажирів.

11 січня президент Ірану Хасан Рухані, після кількох днів заперечень провини, визнав, що літак було «випадково» збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції. Офіційний Тегеран переконує, що причиною трагедії став людський фактор. Станом на грудень 2020 року переговори щодо розслідування авіакатастрофи та відшкодування компенсації сім’ям загиблим тривають. Іран неохоче йде на комунікацію з потерпілими країнами.

Протести на расовому ґрунті Black Lives Matter

У 2020 році у Сполучених Штатах та інших країнах світу, навіть попри суворі карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, не вщухали протести на расовому підґрунті. Поштовхом до нової хвилі протестів стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими. Відео «повільної смерті» Флойда було оприлюднено в інтернеті й швидко стало «вірусним». Зважаючи на непоодинокість подібних випадків у США, відео додало масла до вогню й запустило демонстрації по всій країні.

Гасло Black Lives Matter іноді розуміють як «лише життя чорношкірих має значення», хоча йдеться про «життя чорношкірих також має значення». Водночас руху BLM закидають й прояви лівого радикалізму, оскільки у деяких штатах акції проти свавілля поліції переросли у провокації та погроми, що викликало спротив у консервативних американців. Останні почали збиратися на свої акції зі зброєю у руках. Проте далеко не всі акції руху Black Lives Matter супроводжувалися драматичними подіями — підпалами, насильством, пограбуваннями, бійками. Багато мирних демонстрацій лишилися поза увагою ЗМІ — висвітлювати мирні протести «нудно», а преса, зазвичай, жвавіше звертає увагу на шок-контент.

Пожежі в Австралії

Австралія зіткнулася з одним із найбільш руйнівних сезонів пожеж, оскільки пожежі тривали з серпня 2019 року до нового року і спалила рекордні 47 млн акрів. Пожежі охопили великі території та заподіяли майнові збитки і спричинили загибель мільйонів тварин. Вогонь знищив понад 2,5 тис. будівель, загинуло 25 осіб. За підрахунками експерта з біорізноманітності Австралії в Сіднейському університеті, професора Кріса Дікмана у лісових пожежах постраждало більше мільярда тварин. Головними причинами пожежі стали рекордні спека та посухи, часті удари блискавок під час грози, ненавмисні та навмисні підпали.

Вибухи в Бейруті

Два вибухи в порту Бейрута пролунали ввечері 4 серпня 2020 року з інтервалом у 15 хв. Потужність другого вибуху становила близько 2 клт у тротиловому еквіваленті. Вибухова хвиля практично повністю зруйнувала припортову інфраструктуру столиці Лівану та завдала значної шкоди будівлям на відстані до 10 км. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 220 осіб. До 300 тис. мешканців міста втратили свої домівки.

Причиною вибуху стало недотримання правил безпеки під час зберігання великої партії аміачної селітри з арештованого російського судна. На місці вибуху утворився кратер діаметром 140 м. Вибухи було чути навіть на Кіпрі.

У прокурорі Лівану заявили, що у стіні складу з селітрою була діра, двері не зачинялися, тому всередину могли потрапити сторонні. Перший вибух стався через зварювальні роботи у порту, іскри від яких підпалили петарди на складі піротехніки. Згодом пожежа охопила цей склад й послужила детонатором для сусіднього з селітрою. Озвучено три можливі версії вибухів у Бейруті: недбалість, нещасний випадок, зовнішнє втручання. За попередніми оцінками збитки від вибухів у Бейруті сягнули 10−15 млрд дол.

Протести у Білорусі

Акції протесту в Білорусі спалахнули після фальсифікації режимом Олександра Лукашенка результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року. Основними цілями мирних демонстрацій є відставка Лукашенка та проведення повторних, чесних виборів. Уряд почав одразу придушувати мирні демонстрації, використовуючи гумові кулі, сльозогінний газ та водомети. Було затримано тисячі людей. Починаючи з вечора 9 серпня по всій Білорусі у вихідні збираються багатотисячні марші. Протести 2020 року є найбільшими в історії незалежної Білорусі.

Війна за Нагірний Карабах

У 2020 році відбувся новий спалах нерозв’язаного карабаського конфлікту. Військова операція армії Азербайджану в Нагірному Карабасі тривала 44 дні й закінчилася для неї успіхом. Баку повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією під час Першої карабаської війни. Заяву про припинення війни Вірменія, Азербайджан і Росія підписали у ніч на 10 листопада. Населення Вірменії сприйняло цю заяву як капітуляцію. В Єревані почалися протести і заворушення. Мирна угода щодо Нагірного Карабаху (Арцаху) передбачає, зокрема, введення російських так званих «миротворців» в регіон, вихід вірменських сил з прилеглих районів і залишення під контролем Азербайджану частини території Нагірного Карабаху, зокрема, міста Шуша.

Чутки про смерть Кім Чен Ина

У 2020 році почали ширитися чутки про смерть північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Припущення про його хворобу і ймовірну смерть розповсюдилися після того як Ин пропустив події, присвячені пам’яті його діда Кім Ір Сена 15 квітня. Згодом він з’явився на публіці, однак у серпні нова хвиля скептицизму прокотилася світом після заяв представника Південної Кореї про сфальсифіковані виступи за участі Кім Чен Ина та його перебування у вегетативному стані. Водночас президент США Дональд Трамп навесні заявив, що інформація про погіршення стану здоров’я лідера КНДР не відповідає дійсності. Восени ЗМІ повідомили, що лідер КНДР та члени його родини вакцинувалися китайською експериментальною вакциною від коронавірусу. З початку пандемії COVID-19 Північна Корея закрила кордони та ще більше ізолювалася від решти світу. Пхеньян досі стверджує про відсутність випадків зараження коронавірусом.

Джо Байден переміг на виборах президента США

Американський політик-демократ Джо Байден переміг на виборах президента США чинного господаря Білого дому республіканця Дональда Трампа. Офіційно Байден обійме посаду президента США після інавгурації 20 січня 2021 року. Водночас Трамп впродовж двох місяців після виборів у судах різних штатів продовжує оскаржувати результати президентських перегонів, ставлячи під сумнів легітимність американської демократії.

Раніше Байден разом з Бараком Обамою виграли вибори 2008 року та вибори 2012 року. Тоді Байден обіймав посаду віце-президента США. Байден вперше за майже 30 років переміг на виборах чинного президента. Він також стане найстарішим президентом в історії США.

Хакерська атака на Twitter Маска, Обами, Байдена

15 липня хакери зламали низку Twitter-акаунтів відомих бізнесменів, політиків і зірок шоу-бізнесу та розмістили на них повідомлення про фейкову роздачу біткоїнів (заможні люди нібито вирішили поділитися своїми статками з усіма іншими). Такі повідомлення з’явилися на сторінках компаній Apple, Uber, засновника Microsoft Білла Гейтса, гендиректора Tesla Ілона Маска, екс-президента США Барака Обами, Джо Байдена, засновника Amazon Джефа Безоса та низки інших відомих впливових осіб. 16 липня в компанії пояснили, що злом акаунтів був здійснений завдяки скоординованій атаці із застосуванням соціальної інженерії. Згодом стало відомо, що за цією атакою стоять щонайменше четверо осіб 19−20 років.

Ефект Вайнштайна

У 2020 році суд присяжних оголосив вирок у скандальній справі проти одного із найвпливовіших продюсерів Голлівуду і екс-очільника кіностудії Miramax Films Гарві Вайнштайна. У 2017 році десятки актрис звинуватили його в сексуальних домаганнях (зокрема, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі). Історія звинувачень Вайнштайна породила так званий ефект Вайнштайна, коли аналогічні справи порушувалися проти інших знаменитостей.

24 лютого 2020 року суд присяжних визнав Вайнштайна винним у сексуальному насиллі та зґвалтуванні. 11 березня 2020 року його було засуджено до 23 років тюремного ув’язнення.

Російську організацію у США визнали терористичною

США внесли у список терористичних організацій ультранаціоналістичний «Російський імперський рух» («Русское имперское движение»). Ця організація займалася набором терористів для війни на Донбасі й прагне оголосити РФ моноетнічною державою, класифікуючи як «російський народ» росіян, українців і білорусів. Це перший випадок, коли до «чорного списку» США потрапила організація, яка сповідує ідею зверхності білої раси.

Принц Гаррі і Меган Маркл склали повноваження членів королівської сім’ї

9 січня 2020 року герцог і герцогиня Сассекські зробили офіційну заяву, в якій повідомили про свій намір скласти з себе повноваження членів британської королівської сім’ї і стати фінансово незалежними від палацу. Спочатку принц Гаррі і Меган Маркл перебралися до Канади, а згодом — до США, де й придбали власний дім.

Найдетальніші фото Сонця

У січні 2020 року астрономи опублікували найдокладніші фотографії поверхні Сонця, зроблені новим найбільшим у світі сонячним телескопом Даніеля К. Інуе. Телескоп був побудований на гавайському вулкані Халеакала.

Цей рік для багатьох людей з різних куточків світу минув по аналогії з вірусним відео з київською школяркою, яка героїчно ковзала вкритим льодом Андріївським узвозом. Попри те, що 9-річна дівчинка впала понад 40 разів, вона продовжувала рухатися вперед.

2020-й, давай, до побачення!