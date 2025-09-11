Новини
Спецпредставник Трампа зустрівся з Лукашенком, скріншот відео

США знімають санкції з «Белавіа» та хочуть повернути посольство у Мінськ

11 вер 2025, 15:53
999

У Білорусі сьогодні, 11 вересня, відбулася зустріч самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

Про це повідомляє опозиційний білоруський Telegram-канал Nexta.

В результаті зустрічі стало відомо, що:

  • США знімають санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа», які діяли з 2021 року після примусової посадки у Білорусі літака Ryanair, на борту якого перебував опозиційний активіст та журналіст Роман Протасевич;
  • Лукашенко звільнив 52 політв’язнів, серед них — опозиційні діячі (зокрема, колишній кандидат у президенти Микола Статкевич, затриманий у 2020 році), журналісти, учасники протестів та громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії. Загалом 14 іноземців та 38 білорусів;
  • Коул на зустрічі з Лукашенком оголосив, що США хочуть повернути своє посольство до Мінська.

Джерело: Nexta


