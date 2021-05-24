НАТО і Ryanair відповіли на “акт держтероризму” Лукашенка

https://racurs.ua/ua/n155048-nato-i-ryanair-vidpovily-na-akt-derjteroryzmu-lukashenka.html

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НАТО, авіакомпанія Ryanair і низка країн Європи прокоментували ситуацію з підняттям у небо винищувачів та екстреною посадкою у Мінську пасажирського літака, який виконував рейс із Афін до Вільнюса, задля затримання опозиційного до диктатора й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка засновника Телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі літака і повідомленням про затримання опозиційного діяча Романа Протасевича. Це серйозний та небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення екіпажу та всіх пасажирів, — написав генсек НАТО Єнс Столтенберг у Твіттер.

Варшава викликала білоруського посла через затримання Протасевича, а топ-посадовці Польщі та Литви назвали вимушену посадку літака у Мінську «актом державного тероризму».

Те, що трапилось сьогодні — це атака не лише на Литву. Це акт державного тероризму, спрямований проти безпеки громадян ЄС та інших країн, — написала у Твіттер прем'єр Литви Інгріда Шимоніте.

У Литві додали, що йдеться про вимушену посадку літака, викрадення журналіста і утримання понад сотні пасажирів фактично заручниками.

Водночас авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву щодо інциденту у небі над Білоруссю. Текст заяви не містить ключових обставин інциденту. Ryanair повторила інформацію влади Білорусі про те, що диспетчер «повідомив екіпаж про через потенційну безпекову загрозу на борту та дав вказівку повернути до найближчого аеропорту, Мінська». На момент, коли літак почав змінювати курс за вказівкою диспетчерів, відстань від нього до Мінська було удвічі-тричі більшою, аніж до аеропорту призначення — Вільнюса. Авіакомпанія також «не помітила» зняття з рейсу представника білоруської опозиції. Також у Мінську лишилися четверо громадянин Росії, зникнення яких перевізник також «не помітив».

Нагадаємо, 23 травня близько 15.00 літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс із Афін до Вільнюса екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити цей літак. На його борту перебував співзасновник опозиційного білоруського каналу NEXTA Роман Протасевич. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, згодом силовики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка його затримали.