Україна відреагувала на «спецоперацію Лукашенка» з посадки літака

Ніколенко. Фото: Твітер

https://racurs.ua/ua/n155042-ukrayina-vidreaguvala-na-specoperaciu-lukashenka-z-posadky-litaka.html

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Роман Протасевич, білоруський опозиціонер, був затриманий у Білорусі після того, як міжнародний лайнер сів в аеропорту Мінська через нібито замінування.

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) відреагували на затримання засновника головного опозиційного каналу в Telegram NEXTA Романа Протасевича.

Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що такі дії з боку Білорусі є черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади. Він наголосив, що Україна вимагає негайного звільнення Романа Протасевича та наполягає на гарантуванні прав затриманого журналіста.

Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу в Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно гарантовані, — написав речник в Twitter.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що один із «рупорів» білоруської опозиції та засновник відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA Роман Протасевич був затриманий владою Білорусі після термінової посадки літака, у якому чоловік летів з Афін до Вільнюса. Затримання Романа Протасевича підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.