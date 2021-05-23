Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ніколенко. Фото: Твітер

Україна відреагувала на «спецоперацію Лукашенка» з посадки літака

23 тра 2021, 19:57
999

Роман Протасевич, білоруський опозиціонер, був затриманий у Білорусі після того, як міжнародний лайнер сів в аеропорту Мінська через нібито замінування.

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) відреагували на затримання засновника головного опозиційного каналу в Telegram NEXTA Романа Протасевича.

Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що такі дії з боку Білорусі є черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади. Він наголосив, що Україна вимагає негайного звільнення Романа Протасевича та наполягає на гарантуванні прав затриманого журналіста.


Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу в Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно гарантовані, — написав речник в Twitter.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що один із «рупорів» білоруської опозиції та засновник відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA Роман Протасевич був затриманий владою Білорусі після термінової посадки літака, у якому чоловік летів з Афін до Вільнюса. Затримання Романа Протасевича підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів