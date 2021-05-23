Николенко. Фото: Твиттер

https://racurs.ua/n155042-ukraina-otreagirovala-na-specoperaciu-lukashenko-po-posadke-samoleta.html

Ракурс

Роман Протасевич, белорусский оппозиционер, был задержан в Беларуси после того, как международный лайнер сел в аэропорту Минска из-за якобы минирования.

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) отреагировали на задержание основателя главного оппозиционного канала в Telegram NEXTA Романа Протасевича.

Представитель ведомства Олег Николенко заявил, что такие действия Беларуси являются очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей. Он отметил, что Украина требует немедленного освобождения Романа Протасевича и настаивает на обеспечении прав задержанного журналиста.

В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы, — написал спикер в Twitter.

Напомним, ранее мы сообщали, что один из «рупоров» белорусской оппозиции и основатель известного оппозиционного канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич был задержан властями Беларуси после срочной посадки самолета, в котором он летел из Афин в Вильнюс. Задержание Романа Протасевича подтвердили в Министерстве внутренних дел Беларуси.