Лукашенко привлек истребитель к посадке борта с «рупором» оппозиции Протасевичем

Протасевич. Фото: телеграм

https://racurs.ua/n155035-lukashenko-privlek-istrebitel-k-posadke-borta-s-ruporom-oppozicii-protasevichem.html

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Роман Протасевич, один из «рупоров» белорусской оппозиции и основатель известного оппозиционного канала в Telegram NEXTA, был задержан властями Беларуси после срочной посадки самолета, в котором оппозиционер летел из Афин в Вильнюс.

Задержание Романа Протасевича подтвердили в Министерстве внутренних дел Беларуси. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA.

Известно, что самолет компании Ryanair, на котором летел Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минск. Причиной для экстренной посадки самолета стал сигнал о заминировании. Самолет посадили и проверили, но бомбу на борту не нашли. Всех пассажиров самолета, включая Романа Протасевича, отправили на повторный осмотр. Тогда оппозиционера и задержали силовики Александра Лукашенко.

Для задержания оппозиционера власти задействовали истребитель МиГ-29. Сейчас он ждет, пока завершатся необходимые проверки, чтобы сопроводить борт до границы с Литвой. Роману Протасевичу грозит смертная казнь в Беларуси. Власти государства уже неоднократно обращались в Польшу с требованием выдать оппозиционера, поскольку его обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании вражды.

В то же время литовское издание Delfi. lt связалось с руководителем отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Линой Бейшене и выяснило, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13.00, но экипаж решил посадить самолет в Минске.

Насколько мне известно между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет сейчас успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет, — сказала Бейшине.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, заблокировал крупнейший оппозиционный сайт Беларуси, который освещал акции протеста в соседней стране. Также в редакцию ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и к сотрудникам домой пришли силовики.