Роман Протасевич. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n155035-lukashenko-zadiyav-vyprobuvach-dlya-posadky-litaka-z-ruporom-opozyciyi-protasevychem.html

Ракурс

Роман Протасевич, один із «рупорів» білоруської опозиції та засновник відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA, був затриманий владою Білорусі після термінової посадки літака, у якому чоловік летів з Афін до Вільнюса.

Затримання Романа Протасевича підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі. Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

Відомо, що літак компанії Ryanair, на якому летів Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною для екстреної посадки літака став сигнал про нібито замінування. Літак посадили та перевірили, але бомбу на борту не знайшли. Усіх пасажирів літака, зокрема й Романа Протасевича, відправили на повторний огляд. Тоді опозиціонера й затримали силовики Олександра Лукашенка.

Для затримання опозиціонера влада задіяла винищувач МіГ-29. Зараз він чекає, поки завершаться необхідні перевіркові заходи, щоби супроводити борт до кордону з Литвою. Роману Протасевичу загрожує смертна кара в Білорусі. Влада держави вже неодноразово зверталася до Польщі з вимогою видати чоловіка, оскільки його звинувачують в організації масових заворушень, розпаленні ворожнечі.

Натомість литовське видання Delfi. lt зв’язалося з керівником відділу комунікацій Литовської міжнародного аеропорту Ліною Бейшене та з’ясувало, що літак з Афін мав приземлитися у Вільнюсі о 13.00, але екіпаж вирішив посадити літак у Мінську.

Наскільки мені відомо, між членом екіпажу й пасажиром стався конфлікт. Літак зараз успішно приземлився. Іншої офіційної інформації в нас немає, — сказала Бейшіне.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заблокував найбільший опозиційний сайт Білорусі, який висвітлював акції протесту в сусідній країні. Також до редакції ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» й до співробітників додому прийшли силовики.