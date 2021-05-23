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Ракурс
Путін та Зеленський. Фото: УП

Умову зустрічі Зеленського та Путіна висунув Кремль

23 тра 2021, 15:44
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Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президентів України та Росії, уже готують у Кремлі.

Однак представники країни-агресора заявляють, що обговорювати Крим на зустрічі не будуть, бо вважають Крим своєю територією. Таку заяву зробив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів.

Він повідомив, що обговорення Криму між двома лідерами може відбуватися лише в контексті співробітництва на кордонах держав. Натомість мови про повернення Криму Україні йти не може.


У Конституції чорним по білому написано, що це кримінальний злочин — говорити про відчуження територій Російської Федерації, кримінальний злочин, — додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна вже запланована, готуються начерки майбутніх тем для обговорення на саміті.

Джерело: Ракурс


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