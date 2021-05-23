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Ракурс
Путин и Зеленский. Фото: УП

Условие встречи Зеленского и Путина выдвинул Кремль

23 мая 2021, 15:44
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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, президентов Украины и России, уже готовится в Кремле.

Однако представители страны-агрессора заявляют, что обсуждать Крым на встрече не будут, поскольку считают Крым своей территорией. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

Он сообщил, что обсуждение Крыму между двумя лидерами государств может проходить только в контексте сотрудничества на границах государств. В то же время речи о возвращении Крыма Украине идти не может.


В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление, — добавил Песков.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина уже запланирована, готовятся наброски будущих тем для обсуждения на саммите.

Источник: Ракурс


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